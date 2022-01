2022 güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi, sigara ne kadar oldu? sorularının yanıtları bugün arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi, sigara ne kadar oldu? sorularının yanıtları bugün arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Alkol ve sigara grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı. ÖTV'deki artış, yüzde 47 oldu. Sigarada paket başına 0,4851 TL olan maktu vergi 0,7150 TL’ye yükseltildi. Paket başına 9,766 TL olan asgari maktu vergi de 14,394 TL’ye çıkarken bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL’den 22,85 TL’ye yükseltti.

Sigaraya zam geldiği haberlerinin yayılmasının ardından güncel ve zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M fiyatları da netleşmiş oldu. Güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 4 TL'ye varan bir artış görüldü.

2021 Sigara fiyat listesi:

Philip Morris Marka:

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

JTI Marka Sigaralar:

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Sigara nasıl bırakılır?

Boyut olarak ufak gözükse de yarattığı olumsuz durum açısından devasa büyüklükte olan sigarayı bırakmak için birçok çözüm yolu da bulunmaktadır. İnsanın sigarayı bırakmaya kendini şartlaması, sigaranın eninde sonunda bırakılmasına yol açacaktır. Peki, sigara nasıl bırakılır? Sigara bırakmak için yapılması gerekenler nelerdir? Sizler için derlediğimiz haberimizde sigara bırakma yöntemlerine değindik.

Neden sigarayı bıraktığınızın farkında olun. Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir.

İlk günden kesin konuşmayın. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır.

Uzmanlara danışın. Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın.

Psikolojik destek almaya hazır olun. Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz.

Çevrenizi sigaralardan arındırın. Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın.

İlk problemde sigaraya dönmeyin. Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin. Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin!

Ödül mekanizması oluşturun. Sigarayı bırakma eyleminden sonra belirli aralıklarla (her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl gibi) kendinizi ödüllendirin.