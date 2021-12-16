Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı yapıldı. Yeni asgari ücret 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Öte yandan bütün çalışanların en çok merak ettiği konuların başında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) var. AGİ 2022 ne kadar olacak?

AGİ 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ’nin ne kadar olduğu gündemde yer alıyor. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

Asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam yapıldı ve net AGİ dahil 4250 liraya yükseldi. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Tablo içerisinden tüm AGİ tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.

AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?

Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.

Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.



