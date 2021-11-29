Her stadyumun çatısına kurulacak kamera sistemi ile bilgi hakemi uyarabilecek ve video asistan hakemine iletilecek.

FIFA, özel kameralar ve özel bir ofsayt video asistanı kullanarak yarı otomatik ofsayt tespitini denemek için Katar'daki Arap Kupası'nı kullanacak.

FIFA bu sorunu çözmek için ofsayt inceleme sürecini daha hızlı hale getireceğine inandığı yapay zeka sistemleri ve yazılımlarından yardım almaya karar verdi. Organizasyon geçen yıl bu teknolojiyi denedi. Söylenenlere göreyse yarın başlayacak olan 2021 Arap Kupası’nda hayata geçirmeyi planlıyor.

Maçın oynandığı stadyumun çatısının yanına yaklaşık 10 kamera yerleştirecek. Sahada bulunan diğer kameralar ve sensörler, saniyede 50 kez tekrar edecek şekilde oyuncu başına 29 veri noktasını takip edecek. Yani bu aslında oyuncu başına dakikada 3 bin kontrolün sistem tarafından otomatik olarak yapılacağı anlamına geliyor.Tabii eğer hakemlerin gözünden kaçan bir inceleme olursa sistem müdahalede bulunabilecek.

Konuyla alakalı FIFA Futbol Teknolojisi ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller şunlarıo söyledi:

''Yapay zekaya sahip bu yeni sistem olası bir ofsayt ihlali için doğrudan VAR’a bir uyarı gönderebilecek. Böylece sahada bulunmayan hakemler hızlı bir şekilde pozisyonu gözden geçirebilecekler.''

Katar'da dört stadyumda oynanacak Arap Kupası yarın başlıyor.