2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam 14 maç oynandı
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlandı. B grubunda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan’ı 90. dakikada Trabzonspor futbolcusu Bakasetas (p) ve 90 5’te Fenerbahçe futbolcusu Pelkas’ın ayağından bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup etti.
Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.
Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:
A Grubu: Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3, Lüksemburg-Sırbistan: 0-1
B Grubu: Gürcistan-Yunanistan: 0-2, İsveç-Kosova: 3-0
C Grubu: Litvanya-Bulgaristan: 3-1, İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0
D Grubu: Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2, Finlandiya-Ukrayna: 1-2
F Grubu: İskoçya-İsrail: 3-2, Faroe Adaları-Avusturya: 0-2, Moldova - Danimarka: 0-4
I Grubu: Andorra-İngiltere: 0-5, Macaristan-Arnavutluk: 0-1, Polonya-San Marino: 5-0
İSTANBUL (AA)