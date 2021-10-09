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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam 14 maç oynandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.

09 Ekim 2021, Cumartesi 23:59 Son Güncelleme:
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam 14 maç oynandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlandı.  B grubunda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan’ı 90. dakikada  Trabzonspor futbolcusu Bakasetas (p) ve 90 5’te Fenerbahçe futbolcusu Pelkas’ın ayağından bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup etti.     

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.    

Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:     

A Grubu: Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3, Lüksemburg-Sırbistan: 0-1

B Grubu: Gürcistan-Yunanistan: 0-2, İsveç-Kosova: 3-0     

C Grubu: Litvanya-Bulgaristan: 3-1, İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0

D Grubu: Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2, Finlandiya-Ukrayna: 1-2

F Grubu: İskoçya-İsrail: 3-2, Faroe Adaları-Avusturya: 0-2, Moldova - Danimarka: 0-4

I Grubu: Andorra-İngiltere: 0-5, Macaristan-Arnavutluk: 0-1, Polonya-San Marino: 5-0

İSTANBUL (AA)

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