2022 Dünya Kupası'na nasıl gidilir? İşte elemelerin formatı
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi tamamlandı. G Grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen A Milli Takım, finallere gitmek için grup lideri olması gerekiyor. Grup ikinci olan takımlar ile UEFA Uluslar Liginden gelecek iki takım ise play-off oynayacak. İşte 2022 Dünya Kupası elemeleri formatı...
Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrıldı.
Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi
1. Hafta: 24-25 Mart 2021
2. Hafta: 27-28 Mart 2021
3. Hafta: 30-31 Mart 2021
4. Hafta: 1-2 Eylül 2021
5. Hafta: 4-5 Eylül 2021
6. Hafta: 7-8 Eylül 2021
7. Hafta: 8-9 Ekim 2021
8. Hafta: 11-12 Ekim 2021
9. Hafta: 11-13 Kasım 2021
10. Hafta: 14-16 Kasım 2021
Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022