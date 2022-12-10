2022 Dünya Kupası'nda bu gece adeta erken final havasında bir karşılaşma oynanıyor. EURO 2020'de final oynayan ve A Milli Takım seviyesinde tek şampiyonluğunu 1966'dakiDünya Kupası'nı kazanarak elde eden İngiltere, bu kupanın son sahibi Fransa ile yarı finale çıkmak için kapışıyor. Fransa, Son 16'da Polonya'yı 3-1, Ada temsilcisi de Senegal'i 3-0 mağlup ederek adlarını son 8 takım arasına yazdırdı.

Yıldızların savaşında 2018'de dördüncü olan İngilizler, Katar'da 4 maçta 5 kez ağları sallayan Kylian Mbappe'yi sol tarafta nasıl durduracaklarını planlarken, onların ise en önemli hücum silahı elbette kaptan Harry Kane olacak.

2022 Dünya Kupası İngiltere-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al Bayt Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan İngiltere-Fransa maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 17' Declan Rice'tan sıyrılan Mbappe, pasını Dembele'ye aktardı. Kontrolü sağlayan yıldız kanat, topu Griezmann'a gönderdi. Dar bir açıda bulunan Griezmann, Tchouameni'yi gördü. Real Madrid forması giyen genç orta saha, uzak mesafeden attığı muhteşem şutla Pickford'ı avladı ve takımını öne geçirdi. 0-1

21' İngiltere'nin kaleyi cepheden gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına Shaw geçti. Tecrübeli sol bekin vuruşunda top kaleci Lloris'te kaldı.

22' İngiltere gole çok yaklaştı. Kaptan Kane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesinde devleşen Lloris, topu çelmeyi başardı.

25' Harry Kane, Upamecano ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahasına girerken yerde kaldı. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, 'devam' derken İngiltere cephesi penaltı itirazlarında bulundu. VAR'da incelenen pozisyon sonrası oyun devam etti.

29' Declan Rice'tan aldığı pası ceza sahası dışında kontrol eden Harry Kane, sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı. Lloris, son anda topu kornere çeldi. Sağ kanattan kullanılan kornerde penaltı noktasında oluşan karambol sonrası araya Rabiot girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

39' Hernandez'in sol kanattan çevirdiği topa ceza sahasında gelişine sol ayağıyla vuran Mbappe, çerçeveyi bulamadı.

İlk 45 dakika Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52' Saka'nın ceza sahasında Tchouameni'nin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 54' Beyaz noktaya gelen Harry Kane, topu ve kaleci Hugo Lloris'i ayrı köşeye göndererek skora dengeyi getirdi. 1-1





55' Kounde'nin Giroud'ya uzun pasında top arkaya yöneldi. Yerden seken topa düzgün bir vuruş yapan Rabiot, Pickford'ı geçemedi.

56' Kendi yarı sahasından aldığı topa müthiş bir koşu yapan Mbappe, İngiltere ceza sahasına sol çaprazdan ortasını yaptı. Giroud'ya geçen topa arka direkte hareketlenen Dembele, kendisine şut açısı aradı, boş durumdaki Griezmann'ı gördü. Tecrübeli oyuncunun ortasında İngiltere savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.





60' Kontrol ettiği topla bir anda hızlanan ve ceza alanına sokulan Saka'nın şutunda Lloris, iki hamlede kontrolü sağladı.

70' Henderson'ın sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta yaptığı ortaya ceza sahasında çok iyi yükselen Maguire'ın kafa vuruşunda top direkten auta çıktı.

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İngiltere-Fransa ilk 11'ler:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Henderson, Saka, Foden, Harry Kane

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud

Yarı finalde rakip Fas

Bu çeyrek finalin galibi, Portekiz'i 1-0 deviren Fas ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. İngilizler'de evine hırsız girdiği için Senegal maçı öncesi Londra'ya dönen ve tekrar takıma katılan Raheem Sterling'in yedek başlayacağı düşünülüyor. Fransızlar'da eksik oyuncu yok ancak Horozlar'da Aurelien Tchouameni ile Jules Kounde sarı kart görmeleri ve olası bir yarı finale çıkma durumunda cezalı duruma düşecekler. İki ülkenin son 6 karşılaşmasında Fransızlar 3, İngilizler 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir mücadele de beraberlikle sonuçlandı.