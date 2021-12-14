Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Asgari ücret zammı henüz belli olmasa da 4. toplantının zamanına dair bilgiler araştırılıyor. Milyonların gözü bugün açıklanması beklenen Asgari Ücret zam oranında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret çalışmalarında vergiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışılırken, dördüncü toplantı aynı zamanda karar toplantısı olacak. Bir yandan da gözler AGİ zammında. AGİ zammı, bekar, evli, çocuklu durumuna göre de değişkenlik gösterebiliyor.

2022 AGİ ne kadar olur? Evli, bekar, çocuklu AGİ ücretleri kaç TL olacak?

AGİ ücretleri, bireyin medeni durumu, çocuk sayısına farklı tutarlarda bulunuyor. Asgari ücrete yapılacak zam henüz belli olmadı. Asgari ücret zammı belli olunca AGİ tutarlarına gelecek zam oranı belli olur.

İşte 2021 AGİ ücretleri...

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

2022 AGİ dahil asgari ücret tutarı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir kez daha bir araya geleceği 4. toplantı bugün yapılacak, görüşmelerin saat kaçta yapılacağı henüz netleşmedi. Ancak asgari ücretin bugün açıklanacağı tahmin ediliyor.

(Asgari Geçim İndirimi) AGİ nedir?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Asgari ücret ve AGİ nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.