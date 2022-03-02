Monster Notebook, Digital Report dergisi ve DORinsight Araştırma Şirketi iş birliği ile gerçekleştirilen Kullanıcı Gözüyle Yılın En Başarılı Teknoloji Markaları Araştırması'nda 2021’in en çok tercih edilen oyun bilgisayarı markası oldu. 24-50 yaş arasında 1026 kişi ile online anket yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 45'i oyun bilgisayarı kategorisinde Monster Notebook'u en iyi marka seçti. Oyun bilgisayarı kategorisindeki diğer markaların yüzde 15 ve yüzde 9 tercih skorlarıyla Monster Notebook'u takip ettiğini ortaya koyan araştırmada Monster Notebook açık ara farkla lider oldu.

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla oyun bilgisayarı kategorisinde en çok tercih edilen teknoloji markası olan Monster Notebook, oyuncuların ve yüksek performans gerektiren alanlarda çalışan profesyonellerin ihtiyaçlarına göre geliştirdiği donanım konfigürasyonlarını, kullanıcılarına yeni nesil bir teknoloji deneyimi vaadiyle sunuyor. “Oynayamadığın oyun olursa, anında iade garantisi!” sloganıyla müşteri memnuniyetini garantileyen markayı kendi kategorisinde lider konuma taşıyan en önemli özelliği ise sektörde benzeri görülmeyen, kullanıcı dostu şirket politikalarına sahip olması.

Senede 20 bin kullanıcı ücretsiz bakım hizmetinden yararlanıyor

Monster Notebook, “Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi” kapsamında altı ayda bir ücretsiz bakım hizmeti sunuyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleri ile ücretsiz olarak Monster Notebook'larını teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan cihaz içi temizliği, termal macun değişimi gibi işlemler Monster Notebook'ların ilk günkü performansını koruyor ve aynı zamanda kullanım ömrünü uzatıyor. Bu nedenle senede yaklaşık 20 bin kullanıcı, dizüstü bilgisayarına ücretsiz bakım yaptırıyor.

Herhangi bir onarım ihtiyacında teknik servis hizmetini ortalama 1-3 iş günü ile sınırlı tutmasıyla kullanıcılarının kalbini fetheden markanın bir diğer dikkat çeken uygulaması ise garanti kapsamını diğer birçok teknoloji markasına göre oldukça kullanıcı dostu bir şekilde belirlemiş olması. Örneğin Monster Notebook kullanıcıları bilgisayarlarındaki RAM, SSD gibi bileşenleri zaman içinde değiştirmek isterlerse bu değişiklikleri ürünün garantisi bozulmadan kendileri yapabiliyor veya Monster Notebook teknik servislerinde yaptırabiliyor.

Türkiye’deki mağazaları İstanbul’da, İzmir’de ve Ankara’da bulunan şirket, fiziksel mağazalarına ek olarak Monster Notebook Dijital Mağazası üzerinden de hizmet veriyor. Böylece, fiziksel bir mağazadan alınabilen tüm hizmetleri Monster Notebook web sitesindeki dijital mağaza üzerinden Türkiye’nin 81 ilindeki kullanıcılarına sunabiliyor. Kullanıcılar herhangi bir randevu sistemine gerek olmadan, uzman teknik ekiplerle 09.00-24.00 saatleri arasında birebir görüntülü bağlantı ile görüşebiliyor. Her gün ortalama 1.500 ziyaretçiyi ağırlayan Monster Notebook Dijital Mağazası aynı zamanda oyun ve teknoloji ekosistemi için bir buluşma noktası olarak faaliyet gösteriyor.