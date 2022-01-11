2021’de Twitter Oyunlar Hakkında 2,4 Milyardan Fazla Tweet Atıldı

Twitter, 2021’de oyun dünyası için çok önemli bir yerdeydi. Twitter, bu yıl da oyun yayıncıları, oyun medyası, popüler yayıncılar ve eğlendiriciler, e- spor ligleri, takımlar, oyuncular ve yorumcular için buluşulacak, etkileşim yaratılacak yer olarak hizmet vermeye devam etti. 2021, Twitter'da oyun sohbetleri için bir başka rekor yılı oldu. 2021'de, oyun hakkında yıllık %14 artış ve 2017'ye göre 10 kattan fazla artışla 2,4 MİLYARDAN fazla Tweet vardı. Ve 2021'in 4. çeyreği, Twitter'da şimdiye kadarki en büyük oyun sohbeti gerçekleşen çeyrek oldu.

Dünyanın dört bir yanındaki oyun topluluğu ve ekosistemi, yüz yüze e-spor etkinliklerinin sahneye geri dönmesi, yayıncıların yeni oyunları çıkarması, NFT’lerin etkisini ve kapsamını artırması gibi birçok gelişmenin de getirdiği ivme ile oyuna dair yılın en büyük anları hakkında konuşmak için Twitter'a geldi.

En Çok Konuşulan Oyunlar:

1. Genshin Impact (@GenshinImpact)

2. Apex Legends (@PlayApex)

3. Ensemble Stars! (@ensemble_stars)

4. Final Fantasy (@FinalFantasy)

5. Fate/Grand Order (@fgoproject)

6. Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing)

7. Knives Out (@game_knives_out)

8. Minecraft (@minecraft)

9. Project Sekai (@pj_sekai)

10. Fortnite (@fortnitegame)

En Çok Konuşulan E-spor Oyuncuları:

1. Mongraal (@Mongraal)

2. Bugha (@bugha)

3. Benjyfishy (@benjyfishy)

4. Scump (@scump)

5. Rekkles (@RekklesLoL)

6. Nobru (@Nobru)

7. FalleN (@FalleNCS)

8. Mixwell (@Mixwell)

9. TenZ (@TenZOfficial)

10. s1mple (@s1mpleO)

En Çok Konuşulan E-spor Takımları:

1. LOUD esports (@LOUDgg)

2. FaZe Clan (@fazeclan)

3. paiN Gaming (@paiNGamingBR)

4. G2 Esports (@G2esports)

5. Fnatic (@fnatic)

6. Furia (@FURIA)

7. 100 Thieves (@100Thieves)

8. DetonatioN Gaming (@team_detonation)

9. T1 (@T1)

10. Team Liquid (@TeamLiquid)

En Çok Görüntülenmeye Sahip E-spor Takımları

1. FaZe Clan (@FaZeClan)

2. G2 Esports (@G2esports)

3. 100 Thieves (@100Thieves)

4. TSM FTX (@TSM)

5. LOUD (@LOUDgg)

En Çok Yeni Takipçi Kazanan E-spor Takımları

1. LOUD.gg (@LOUDgg)

2. FaZe Clan (@FaZeClan)

3. Sentinels (@Sentinels)

4. 100 Thieves (@100Thieves)

5. G2 Esports (@G2sports)

Oyun Hakkında En Çok Tweetleyen Ülkeler :

1. Japonya

2. ABD

3. Güney Kore

4. Tayland

5. Brezilya

6. Filipinler

7. Endonezya

8. İngiltere

9. Fransa

10. Hindistan

En Çok Konuşulan Oyun Etkinlikleri:

1. E3 2021 (@E3)

2. The Game Awards (@TheGameAwards)

3. Xbox Games Showcase (@Xbox)

4. Gamescom 2021 (@Gamescom)

5. Summer Game Fest 2021 (@SummerGameFest)

En Çok Konuşulan Oyun Kişilikleri:

1. Colon (@Colon56N)

2. AuronPlay (@auronplay)

3. Felipe Neto (@felipeneto)

4. Ibai (@IbaiLlanos)

5. Dream (@Dream)

6. GeorgeNotFound (@GeorgeNotFound)

7. Corpse Husband (@Corpse_Husband)

8. Sapnap (@sapnap)

9. BadBoyHalo (@BadBoyHalo)

10. Junichi Kato (@unkochan1234567)

En Çok Konuşulan E-spor Ligleri:

1. CBLOL (@CBLOL)

2. Call of Duty League (@CODLeague)

3. VALORANT Champions Tour (@VALORANTEsports)

4. Overwatch League (@OverwatchLeague)

5. League of Legends Championship Series (@LCSOfficial)

Peki 2022 için sırada ne var?

2021 oyun dünyası için harika bir yıldı, ancak 2022'de çok daha da fazlasını görebiliriz. Twitter, Call of Duty League, ESL Pro League, Halo Championship Series, Rocket League Championship Series, Fortnite Championship Series ve Riot Games'in LCS, LEC ve VCT gibi liglerden E3, Geoff Keighley's Summer Game Fest, IGN's Summer of Gaming, Gamescom gibi büyük oyun etkinliklerine kadar, tüm içerik ve konuşmalardan haberdar olmanıza yardımcı olmak için burada olacak.