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2021 yılında 3 Dünya Şampiyonası düzenlenmesi planlanıyor

Dünya Triatlon Birliği'nin, 2021 yılı için yaş gruplarında 3 Dünya Şampiyonası düzenlemeyi planladığı bildirildi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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2021 yılında 3 Dünya Şampiyonası düzenlenmesi planlanıyor

Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bu yıl Dünya Triatlon Yaş Grupları Şampiyonası, Dünya Triatlon Multispor Şampiyonası ve Dünya Triatlon Sprint ve Bayrak Şampiyonası’nın gerçekleştirileceği aktarıldı.

Dünya Triatlon Yaş Grupları Şampiyonası’nın Kanada’nın Edmonton şehrinde 17-22 Ağustos, Dünya Triatlon Multispor Şampiyonası’nın Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 3-13 Ağustos’ta, Dünya Triatlon Sprint ve Bayrak Şampiyonası’nın ise Bermuda’da yapılacağı kaydedildi.

Pandemi nedeniyle organizasyonların düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilerleyen günlerde Triatlon Birliğinin karar vereceği belirtildi. (AA)

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