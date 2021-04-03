2021 Türkiye Motokros Şampiyonası’nın isim sponsoru LIQUI MOLY

Bütün dünyada motor sporlarına büyük destek veren Alman yağ üreticisi LIQUI MOLY, Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 2021 yılı isim sponsoru oldu. Ülkemizde birçok genç sporcunun yarış kariyerlerine başladıkları Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 5 ayaktan oluşacak.

Türkiye’de motor sporlarına LIQUI MOLY markasıyla güç katmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten LIQUI MOLY Bölge Müdürü Bülent Gülen, “Türkiye’nin en önemli motor sporları organizasyonuna ismimizi vermekten dolayı mutluyuz. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun yaptığı başarılı organizasyonları yakından takip ediyoruz. Marka olarak bu başarıya destek vermek istedik. MotoGP ve Formula1 sponsorluklarının yanına şimdide Türkiye Motokros Şampiyonası’nı ekledik. Bu sponsorluk bize Türkiye’de LIQUI MOLY motosiklet yağlarının performansını sergilemek için ideal bir ortam sağlayacak. İnanıyorum ki sporcuların performansları LIQUI MOLY ürünlerimizle daha da artacak. Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’na hem ismimizle hem de performansımızla katkı verecek olmaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi.

Motor sporlarına dünya çapında katkı veren bir marka olarak TMF ile işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken Türkiye LIQUI MOLY Motorbike Distribütörü ANLAS A.S. Yöneticisi Malik Akkafa, “LIQUI MOLY, dünyada uluslararası önemli yarışlara sponsorluk yapmakta. Bu sene ilk kez ülkemizdeki bir şampiyonaya ismimizi veriyoruz. Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’nda yarışan genç sporcular var. Onların performanslarını markamızla geliştirerek, başarılarını arttıracağımızı umuyorum.” diye konuştu.

Başta MotoGP olmak üzere uluslararası birçok şampiyonaya sponsorluk yapan LIQUI MOLY ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “LIQUI MOLY, yarış ve motosiklet sektöründe çok önemli global bir marka. Dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan Formula1 ve MotoGP ile işbirliği içerisindeler. LIQUI MOLY ile isim sponsorluğu birlikteliğimiz 2020 yılında başlayacaktı. Ne yazık ki Covid-19 salgını nedeniyle yarışlara start verilemedi. Bu sezon kısmetse Haziran ayından itibaren ‘Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’ ismiyle yanımızda yer alacaklar. Bize olan güven ve desteklerinden dolayı LIQUI MOLY ailesine çok teşekkür ederim.” dedi.