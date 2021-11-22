Türkiye Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Kupası Final yarışmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde yapıldı. Tüm yıl boyunca yapılan yarışmalarda her kategorideki en iyi 32 sporcu 4 kategoride yarıştı.

Organizasyonun son gününde sporcular çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final atışlarını gerçekleştirdi. Makaralı yayda erkeklerde birinci Batuhan Akçaoğlu, ikinci Evren Çağıran, Yakup Yıldız üçüncü oldu. Kadınlarda İpek Tomruk ilk sırada yer alırken, Songül Lök ikinci, Emine Rabia Oğuz üçüncü oldu.

Klasik yayda ise erkeklerde Muhammed Abdullah Yıldırmış birinciliği, Berkay Akkoyun ikinciliği, Efe Gürkan Maraş ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda birinci Ezgi Başaran, ikinci Zeynep Köse, üçüncü Yasemin Ecem Anagöz sırada yer aldı.