2021 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?
Müslümanların bir aylık Ramazan ayı ibadetinin ardından kutlanan Ramazan Bayramı’na artık az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı’nı karşılaşmaya hazırlananlar bu sene hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Bayrama dair en çok merak edilen konuların başında ise kaç gün tatil olacağı geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı’nın ne zaman olduğunu ve kaç gün süreceğini haberimizden takip edebilirsiniz. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Ramazan ayının sonunda kutlanacak olan Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek Ramazan ayı ardından Şeker Bayramı (Ramazan Bayramı) kutlanacak. Ramazan Bayramı 2021 tarihleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan bayramına dair merak edilen konuların başında ise kaç gün tatil olacağı geliyor. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
2021 Ramazan Ayı ne zaman bitecek?
2021 Ramazan Ayı, 13 Nisan Salı günü başladı, 12 Mayıs Çarşamba günü de sona erecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?
İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanacak Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2021 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda 3 gün sürecek.
2021 Ramazan Bayramı kaç gün resmi tatil?
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram öncesi planlarını hazırlayacak olanlar Ramazan Bayramı tatili ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri de bayram tatili ile birleştirilse tatil süresi 9 güne çıkabilir.
2021 Kadir Gecesi ne zaman?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
Ramazan ayının önemi nedir?
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
2021 yılı dini günleri:
Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili: 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan Salı
Kadir gecesi: 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı: 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü: 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili: 17 Ekim Pazar