Ramazan ayının sonunda kutlanacak olan Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek Ramazan ayı ardından Şeker Bayramı (Ramazan Bayramı) kutlanacak. Ramazan Bayramı 2021 tarihleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan bayramına dair merak edilen konuların başında ise kaç gün tatil olacağı geliyor. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

2021 Ramazan Ayı ne zaman bitecek?

2021 Ramazan Ayı, 13 Nisan Salı günü başladı, 12 Mayıs Çarşamba günü de sona erecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanacak Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2021 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda 3 gün sürecek.

2021 Ramazan Bayramı kaç gün resmi tatil?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram öncesi planlarını hazırlayacak olanlar Ramazan Bayramı tatili ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri de bayram tatili ile birleştirilse tatil süresi 9 güne çıkabilir.

2021 Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Ramazan ayının önemi nedir?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2021 yılı dini günleri:

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili: 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan Salı

Kadir gecesi: 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı: 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü: 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili: 17 Ekim Pazar