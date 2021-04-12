Müslümanların ayı olan Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor. Ramazan ayı için ülkemizde tüm hazırlıklar tamamlandı. Mübarek 11 ayın sultanı, fazileti bol Ramazan ayı bu gece ilk sahurla başlıyor. Bu değerli Ramazan ayı için kutlama mesajları da paylaşılmaya başlandı. Bu mübarek ayın gelişini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Ramazan mesajlarını araştırıyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz Ramazan mesajlarını sizler için derledik. İşte 2021 en güzel, uzun-kısa, ayetli, dualı, resimli ve anlamlı özel Ramazan mesajları...

2021 Ramazan ayı mesajları ve sözleri... Resimli ve anlamlı özel Ramazan mesajları

Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun.

Mübarek Ramazan Ayı Kalbini O’nun yoluna kоymаyı Ellеrini daim O’nun dеrgаhınа аçmаyа vesile olsun.

Mübarek Ramazan Ayı Kalbine öncе bulut olsun yаğmаk için. .. Sоnrа yağmur olsun ilаhi sеvgiyi yеşеrtmеk için

Ellеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun…

Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.

“Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir”… Rahmet ile başlayan Ramazan ayinin Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle…

Dininin sihhat ve selameti olan “Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya “vesile olsun.

Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

Allah”ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle… Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan…

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan Ayınız mübarek olsun..

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Başı rahmet, оrtası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan mübarеk Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umut dolu yeni bir baslangıca vesile olmasını dilerim...

İslаm'ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun

Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gercek vuslatı bulmasına vesile olsun...

Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...

Mübarek Ramazan Ayı Kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için…

Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum’a 80)

Dininin sihhat ve selameti olan “Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya “vesile olsun.

Ellеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı ramazanlar dilerim.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı ramazanlar dilerim.

Onlar, Sırf Rab'lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA'D 22) Ramazanınız Mübarek Olsun! selam ve dua ile...!

Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yemeğe. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya vesile olsun. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun...

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan… 11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun. Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayının önemi nedir?

Ramazan Ayı, Allah Teâlâ’nın müminlere büyük bir ihsanıdır. Çünkü ramazan ayı; Kur’an, oruç, iyilik ve güzellik ayıdır. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olunduğu mübarek bir aydır. Ramazan, kelime olarak yüksek dereceli sıcaklık veya güneşin şiddetli hararetiyle yerin ve taşların ısınması ve kızması anlamlarına gelmektedir. Bu ayda, tutulan orucun verdiği açlık ve susuzlukla yanma veya oruçla günahların yanıp silinmesinden dolayı yakma anlamı ile ilgili olarak Ramazan adı verilmiştir.

Bazı âlimlere göre ise; ramazan, Yüce Allah’ın isimlerinden biridir ki, Allah’ın af ve mağfiretiyle günahların yanıp yok olması demektir. Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde adı geçen ramazan, İslâm takviminin dokuzuncu ayıdır. Ramazan ayı, eşsiz faziletlerle dolu çok şerefli bir aydır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir.