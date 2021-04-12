Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 5 farklı ülkede organize edilecek organizasyonda milli takım, 17-18 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Udine kentindeki Lignano Sabbiadoro’da yapılacak seride yarışacak.

Bella Italia Village Spor Kompleksi’nde düzenlenecek yarışlarda kadınlarda Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Nil Şahin, Elif İldem erkeklerde ise Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu, Mustafa Şar ve Uğur Şenel madalya mücadelesi verecek.