2021 NBA 2K Avrupa turnuvası başlıyor

NBA2K işbirliği ile ikincisi düzenlenecek olan European Invitational turnuvasının kayıtları bugün itibariyle sonlandı. Turnuva 8-10 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Ayrıca APAC Invitational turnuvasınında üçüncü düzenlenecek, APAC, Asya Pasifik bölgesini kapsamaktadır. Bu turnuvada 15-17 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Bu turnuvanın da amacı kendini NBA2K oyununda Espor bazında kanıtlamak isteyen oyuncular ve takımlara bir şans sunmak. Ayrıca burada kendini kanıtlayan oyuncular 2021 NBA2K League Draft’ı için seçilebilir hale gelecekler, tabi eğer NBA2K League takımları Avrupa’dan oyuncu draft etmek isterse.

Şöyle bir detay var ki turnuvanın tüm maçları PlayStation 5 üzerinden oynanacak. Bu da bu turnuvayı ilk PS5 konsolu üzerinden düzenlenecek turnuvalardan bir tanesi yapıyor.

Katılım şartları ise şu şekilde;

-NBA2K takımını kur ve katıl.

-Kendini veya bir arkadaşını kaptan belirle.

-Kendin ve takımındaki herkesi gerekli formu doldurmalı, eğer bu formlarda bir hata olursa diskalifiye edilme ihtimali yüksek.

Turnuva Formatı

1. Gün: Açık Elemeler

2. Gün: Invitational Combine

3. Gün: Invitational Turnuvası

Yazar: Can Bekrioğlu - www.esporland.com