2021 güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi, sigara ne kadar oldu? sorularının yanıtları, sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri sonrası tütün kullanan kişiler tarafından merak konusu oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformunun paylaştığı bilgiye göre Philip Morris SA grubuna ait sigaralara 1 TL'lik, ortalama yüzde 6.25 civarında artış yapıldı. Bu grubun sattığı en ucuz sigara 15.50 olurken, en pahalı sigara ise 19.50 lira oldu. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları ve yeni bir düzenleme yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilgi edinmek istiyor.

2021 güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi, sigara ne kadar oldu?

2021 sigara fiyatları, sigara tiryakilerinin en çok dert ettiği konuların başında geliyor. Sigara fiyatlarına 4 Ekim itibarıyla zam yapıldı. Philip Morris SA grubuna ait sigaralarda paket başı 1 TL’lik zam yapıldı. Fiyatlardaki artış ortalama 6,25 oldu.

Philip Morris sigara markaları hangileri?

Yaygın olarak piyasaya sürdükleri sigara markaları Marlboro, Longbeach, L&M, Philip Morris, Bond Street, Chesterfield, Parliament, Lark, A-Mild, Morven Gold, Muratti, DJI Sam Soe, Multifilter ve Virginia Slims'tir. Türkiye'de günümüzde piyasada bulunan sigaraları Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Lark ve Muratti'dir.

2021 güncel sigara fiyatları

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Sigara nasıl bırakılır?

Boyut olarak ufak gözükse de yarattığı olumsuz durum açısından devasa büyüklükte olan sigarayı bırakmak için birçok çözüm yolu da bulunmaktadır. İnsanın sigarayı bırakmaya kendini şartlaması, sigaranın eninde sonunda bırakılmasına yol açacaktır.

Neden sigarayı bıraktığınızın farkında olun. Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir.

İlk günden kesin konuşmayın. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır.

Uzmanlara danışın. Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın.

Psikolojik destek almaya hazır olun. Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz.

Çevrenizi sigaralardan arındırın. Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın.

İlk problemde sigaraya dönmeyin. Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin.

Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin!

Ödül mekanizması oluşturun. Sigarayı bırakma eyleminden sonra belirli aralıklarla (her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl gibi) kendinizi ödüllendirin.