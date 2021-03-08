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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu

A Kadın Milli Takımımızın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

08 Mart 2021, Pazartesi 15:42 Son Güncelleme:
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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu

İspanya ve Fransa’nın 17-27 Haziran’da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın kura çekimi gerçekleştirildi.

İspanya’nın Valensiya şehrinde çekilen kura sonucu, şampiyonada mücadele edecek 16 takım dörderli 4 gruba ayrıldı.

Kuraya 3. torbadan katılan Türkiye, C Grubu’nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarını Fransa’nın Strazburg kentinde oynayacak.

Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan 4 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek final mücadelesi verecek.

Şampiyonada gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya,

B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan

C Grubu: Bosna Hersek, Slovenya, Türkiye, Belçika

D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatistan

İSTANBUL (AA)

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