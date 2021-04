Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off heyecanı son sürat devam ediyor. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, 6. sıradaki İspanyol ekibi Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. EuroLeague'i 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise 2. sıradaki Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Final Four mücadelesi veriyor. 20 Nisan'da başlayan Play-Off çeyrek final serisi, 5 Mayıs'ta sona erecek. Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Final Four'a yükselecek. Basketbolseverler, 3. maçların oynanmasıyla Final Four ile araştırmalara başladı. 2021 EuroLeague Final Four ne zaman ve nerede oynanacak? Hangi takımlar EuroLeague şampiyonu oldu? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

SON DAKİKA EUROLEAGUE HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

2021 EuroLeague Final Four ne zaman ve nerede oynanacak?

2020 yılında Almanya’da düzenlenmesi planlanan Euroleague Final Four, bir yıl gecikmeli olarak düzenlenecek. 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 28-30 Mayıs arası Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek.

Final Four 5. kez Almanya'da

1988 yılında geçilen Final Four organizasyonuna Köln, ilk kez ev sahipliği yapacak. Köln, daha önce 1982'de İtalyan ekibi Squibb Cantu'nun Maccabi Tel Aviv'i 86-80 yenerek şampiyon olduğu final maçının ev sahipliğini üstlenmişti. Final Four organizasyonu ise Almanya'da 5. kez düzenlenecek. Daha önce 1989 ve 1999'da Münih'te, 2009 ve 2016'da ise başkent Berlin'de Dörtlü Final yapılmıştı.

Hangi takımlar EuroLeague şampiyonu oldu?

Yıl Yer Final Sonuç

1958 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 86-81 / 84-71

1959 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 79-58 / 69-67

1960 Tiflis/Riga ASK RİGA-Dinamo Tiflis 61-51 / 69-62

1961 Riga/Moskova CSKA MOSKOVA-ASK Riga 61-66 / 87-62

1962 Cenevre DİNAMO TİFLİS-Real Madrid 90-83

1963 Madrid/Moskova CSKA MOSKOVA-Real Madrid 69-86 / 99-80

1964 Brno/Madrid REAL MADRİD-Spartak Brno 99-110 / 84-64

1965 Moskova/Madrid REAL MADRİD-CSKA Moskova 81-88 / 76-62

1966 Bologna SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag 77-72

1967 Madrid REAL MADRİD-Simmenthal Milano 91-83

1968 Lyon REAL MADRİD-Spartak Brno 98-95

1969 Barcelona CSKA MOSKOVA-Real Madrid 103-99

1970 Saraybosna IGNİS VARESE-CSKA Moskova 79-74

1971 Antwerp CSKA MOSKOVA-Ignis Varese 67-53

1972 Tel Aviv IGNİS VARESE-Jugoplastica Split 70-69

1973 Liege IGNİS VARESE-CSKA Moskova 71-66

1974 Nantes REAL MADRİD-Ignis Varese 84-82

1975 Antwerp IGNİS VARESE-Real Madrid 79-66

1976 Cenevre M. VARESE-Real Madrid 81-74

1977 Belgrad MACCABİ TEL AVİV-M.girgiVarese 78-77

1978 Münih REAL MADRİD-MobilgirgiVarese 75-67

1979 Grenoble BOSNA SARAJEVO-EmersonVarese 96-93

1980 Berlin REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv 89-85

1981 Strasbourg MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna 80-79

1982 Köln SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv 86-80

1983 Grenoble FORD CANTU-Billy Milano 69-68

1984 Cenevre BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona 79-73

1985 Atina CİBONA ZAGREB-Real Madrid 87-78

1986 Budapeşte CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas 94-82

1987 Lozan TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv 71-69

1988 Gent PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv 90-84

1989 Münih JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv 75-69

1990 Zaragosa JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona 72-67

1991 Paris POP 84 SPLİT-FC Barcelona 70-65

1992 İstanbul PARTİZAN-Joventut Badalona 71-70

1993 Atina CSP LİMOGES-Benetton Treviso 59-55

1994 Tel Aviv JOVENTUT BADALONA-Olympiakos 59-57

1995 Zaragosa REAL MADRİD-Olympiakos 73-61

1996 Paris PANATHİNAİKOS-FC Barcelona 67-66

1997 Roma OLYMPİAKOS-FC Barcelona 73-58

1998 Barcelona KİNDER BOLOGNA-AEK Atina 58-44

1999 Münih ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna 82-74

2000 Selanik PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 73-67

2001 Paris(Suprolig) MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos 81-67

2001 Bologna/Vitoria KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74

2002 Bologna PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna 89-83

2003 Barcelona FC BARCELONA-Benetton Treviso 76-65

2004 Tel Aviv MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna 118-74

2005 Moskova MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica 90-78

2006 Prag CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 73-69

2007 Atina PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 93-91

2008 Madrid CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 91-77

2009 Berlin PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 73-71

2010 Paris BARCELONA-Olympiakos 86-68

2011 Barcelona PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 78-70

2012 İstanbul OLYMPİAKOS-CSKA Moskova 62-61

2013 Londra OLYMPİAKOS-Real Madrid 100-88

2014 Milano MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86

2015 Madrid REAL MADRİD-Olympiakos 78-59

2016 Berlin CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe 101-96

2017 İstanbul FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64

2018 Belgrad REAL MADRİD-Fenerbahçe 85-80

2019 Vitoria-Gasteiz Anadolu Efes-CSKA MOSKOVA 83-91

2020 - Euroleague Yönetim Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 Euroleague ve Eurocup sezonlarının iptal etti.