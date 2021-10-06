2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Spor Toto, 2021 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda, 07 Ekim perşembe günü, saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT SPOR’dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Ozan Çağı Sarıkaya ve İlknur Çakır hakem ikilisi görev yapacak.

2008-2009 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyonda Ziraat Bankkart 1 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Spor Toto ise henüz şampiyonluk elde etmedi.

Karşılaşma, %50 seyirci kapasitesiyle oynanacak olup her iki takım seyircisi de müsabakaya alınacaktır.

2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Programı

Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu

Tarih | Saat: 7 Ekim Perşembe| 19.00 – TRT SPOR

Erkekler Şampiyonlar Kupası

2008-2009 Voleybol Sezonu İst.B.Şehir Belediye

2009-2010 Voleybol Sezonu Ziraat Bankası

2010-2011 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig

2011-2012 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig

2012-2013 Voleybol Sezonu Halkbank

2013-2014 Voleybol Sezonu Halkbank

2014-2015 Voleybol Sezonu Halkbank

2015-2016 Voleybol Sezonu – Oynanmadı

2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu Halkbank

2018-2019 Voleybol Sezonu Galatasaray HDI Sigorta

2019-2020 Voleybol Sezonu Fenerbahçe HDI Sigorta