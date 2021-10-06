2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Spor Toto, 2021 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda, 07 Ekim perşembe günü, saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT SPOR’dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Ozan Çağı Sarıkaya ve İlknur Çakır hakem ikilisi görev yapacak.
2008-2009 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyonda Ziraat Bankkart 1 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Spor Toto ise henüz şampiyonluk elde etmedi.
Karşılaşma, %50 seyirci kapasitesiyle oynanacak olup her iki takım seyircisi de müsabakaya alınacaktır.
2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Programı
Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu
Tarih | Saat: 7 Ekim Perşembe| 19.00 – TRT SPOR
Erkekler Şampiyonlar Kupası
2008-2009 Voleybol Sezonu İst.B.Şehir Belediye
2009-2010 Voleybol Sezonu Ziraat Bankası
2010-2011 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig
2011-2012 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig
2012-2013 Voleybol Sezonu Halkbank
2013-2014 Voleybol Sezonu Halkbank
2014-2015 Voleybol Sezonu Halkbank
2015-2016 Voleybol Sezonu – Oynanmadı
2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu Halkbank
2018-2019 Voleybol Sezonu Galatasaray HDI Sigorta
2019-2020 Voleybol Sezonu Fenerbahçe HDI Sigorta