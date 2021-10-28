Sızdığı iddia edilen bazı belgelere göre 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi belli oldu.

Yılın öne çıkan isimleri arasında Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Jorginho ve Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema gibi daha birçok aday var. Ancak, sosyal medyada dolaşan Robert Lewandowski'nin ödülü kazandığını işaret eden fotoğraf yarışa bir anlamda gölge düşürdü.

Fotoğraftaki bilgiye göre, Polonyalı yıldız 627 oyla listenin başında, Messi ikinci sırada, Karim Benzema ise üçüncü sırada yer alıyor.

Listede Cristiano Ronaldo dokuzuncu, Luka Modric ise 12. sırada kendine yer buldu. PSG'nin yıldızları Mbappe 6, Neymar 19. basamakta.

NTV Spor







