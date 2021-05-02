Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte heyecan da arttı. Tüm çocukların annelerine vereceği en güzel ve en anlamlı hediye fikirleri ise şimdiden araştırılmaya başlandı. Mayıs ayı içinde kutlanan Anneler Günü tam olarak ne zaman kutlanıyor sorusu annesini mutlu etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. 2021 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün? sorularının yanıtları da son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu özel günde onları sevindirecek bir kaç söz ya da hediye ile destek olabiliriz.

Anneler Günü ne zaman?

Mayıs ayı içindeki Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle ise Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu özel günde onları sevindirecek bir kaç söz ya da hediye ile destek olabiliriz.

2021 Anneler Günü hangi gün?

2021 Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci haftasının pazar gününde kutlanacak. Bu yıl tam kapanma zamanına denk gelen Anneler Günü 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü'nün hikayesi...

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Anneler Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz?

Anneler Gününde annesini mutlu edip hediye almak isteyenler alternatifleri araştırıyor. Hangi hediyeyi alacağına karar vermeyenler için bazı alternatifleri sizler için derledik. İşte Anneler Günü için alternatif hediye önerileri:

Buket Çicek

Kişiye özel çikolata

Fotoğraf işlemeli tahta

Güzel sözlerin yer aldığı defter

Güzel sözlü kupa bardak

Bardak, oyuncak ayı ve minik yastık

Küçük Ev Aletleri

Züccaciye, Mutfak Eşyaları

Kıyafet

Saat, küpe, bileklik, kolye

Duvar Saati

Fotoğraf Çerçevesi

Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

Anneler Günü hediye önerileri

Son dönemlerde en çok alınan isim ve soy ismin baş harflerinin olduğu bir kolye annenizi oldukça sevindirir. Kalp şeklinde kolye ile her zaman onun kalbine yakın olduğunuz hissettirebilirsiniz.

Kolyenin yanı sıra , farklı yerlerde olan ailenin fertlerini bir araya getirerek pikniğe gidebilir, annenize bir piknik seti alabilirsiniz.

Cilt bakım kremlerinden oluşan bir set alarak onun bakımına katkıda bulunabilirsiniz.

Yemek yapmayı seven anneniz için , farklı kültürlerin yemek tariflerinden oluşan bir kitabi alabilirsiniz.

Yeşil ve doğaya hayran olan annenize seramik kaplardaki bitkiler büyüleyici gelecektir. Evin bir köşesinde şık görünecek bir çiçek alabilirsiniz.

Seyahat etmeyi seven anneniz için göz maskesi, boyun yastığı ya da seyahatlerde kullanabileceği gereçler alabilirsiniz.

Spor yapmayı seven, sağlıklı yaşam meraklısı anneniz için evde kullanabileceği spor aletleri, yoğa matı, pilates seti gibi hediyeler de alabilirsiniz.

Sevginizi ifade eden 3D pop-up kartları postaya koyarak uzak olan annenizi mutlu edebilirsiniz.

Tasarım olan şeylerin yerini hiçbir şey tutamaz. Reçel veya baharat koyabilecekleri tasarım kavanozlar , baharatlıklar alarak annenizi mutlu edebilirsiniz.

Annen ve senin için özel bir anlamı olan bir yerin koordinatlarının yazılı olduğu bir bileklik de Anneler Günü'nün en özel hediyelerinden biri olabilir.