Ay-Yıldızlılar, Euro 2020 finallerine katılmak amacıyla çıktığı bu yolda H Grubu’ndaki eleme heyecanına ilk olarak Arnavutluk deplasmanında başlayacak. Türkçe’de ‘Üsküdar’ anlamına gelen İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı’nda A Milli Takımımız, 3 puan için sahaya çıkacak.

Arnavutlar’ın 50’li yıllara damgasını vuran ve 1984’te hayatını kaybeden efsane oyuncusu Loro Boriçi’nin ismini verdikleri stat, 1952 yılında açıldı ve günümüze gelene kadar 3 kez yenilendi. Bir kale arkası bütün, bir kale arkası ise 5 parça şeklinde yapılan stadın protokol tribününün bulunduğu yerin ise üstü kapalı. 16.000 kişi kapasiteli stadın büyük kısmının bugün dolacağı öğrenildi. Maça ilginin yoğun olduğu, Türk taraftarların da kendilerine ayrılan 800 biletin tamanını tükettikleri ifade edildi.