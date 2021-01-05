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2020'nin en iyi karması...

Geçen sezon katıldığı her turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih başarısıyla ön plana çıkarken, L'Equipe de 2020 yılının en iyi 11'ini belirledi. İşte o isimler...

05 Ocak 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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2020'nin en iyi karması...

Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılı, spor organizasyonlarını da etkiledi. Tokyo'da düzenlenmesi planlanan 2020 Olimpiyatları ve 12 farkıl ülkede oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ertelendi. Futbol liglerinin de neredeyse tamamı ertelendi. Yaz aylarında tekrar başlayan liglerde, Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Juventus, Ligue 1'de PSG, İspanya'da Real Madrid ve İngiltere'de Liverpool şampiyon oldu.

5 Münih'li kadroda

2020 yılında Hans-Dieter Flick yönetiminde harika bir sezon geçiren Bayern Münih, katıldığı her turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Bavyera ekibi, Avrupa'da 2020 yılına damgasını vuran ekip olarak öne çıktı. Fransız basınının önemli gazetelerinden L'Equipe, geride kalan yılın en iyi 11'ini belirledi. İşte 2020 yılının en iyileri: Neuer (B.Münih), Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Ramos (Real Madrid), Davies (B.Münih), Kimmich (B.Münih), Thiago (B.Münih-Liverpool), De Bruyne (M.City), Neymar (PSG), Ronaldo (Juventus) ve Lewandowski (B.Münih)...

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