9 yıl sonra Türkiye'de organize edilen ancak 2021 takvimine alınmadığı Formula 1'de yeni sezon start verdi. 2021 Formula 1 Şampiyonası'nın 1. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'de zafer, son şampiyon Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Kaldığı yerden devam eden Hamilton ayrıca Michael Schumacher'in rekorunu kırdı. Büyük Britanyalı pilot, 5112 turla Formula 1 tarihinin en fazla lider giden ismi olmayı başardı.

Verstappen'le büyük çekişme

Yarışa Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen pole pozisyonunda başladı. Hamilton yarışı kazanmak için müthiş bir mücadele sahneye koydu. Başarılı pilot, erken pit stoplar yaparak Verstappen'i geride bırakmaya çalıştı. Ve başarılı da oldu. Kalan iki turluk bölümde Hamilton hiç hata yapmayarak zafere gitti.