2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul logosu tanıtılacak

İstanbul’da oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali logosu, bugün Monako’da gerçekleştirilecek grup aşaması kura çekiminde ilk kez basına tanıtılacak. Logonun tasarımı, ev sahibi şehrin yerel öğelerini turnuvanın ikonik yönleriyle birleştirerek ön plana çıkarıyor.

2020 finali logosu, kent hakkındaki izlenimlerini yansıtan bir çizim oluşturmakla görevlendirilen İstanbullu bir sanatçının yaptığı tasarımlardan ikincisidir.

Logonun tasarımı her sene değişirken, final maçları ile tanınabilirlik arasında tutarlılık sağlamak için kupa, her zaman final görselinin merkezine konumlandırılıyor.

İstanbullu bir sanatçı ve illüstratör olan Tolga Tarhan tarafından tasarlanan 2020 Final logosu, şehrin gün batımındaki soyut bir tasvirine dayanıyor. İstanbul’un gökyüzünün zengin renkleri ve bu hareketli şehrin canlı ışıklarından ilham alan görsel; Galata Kulesi, su kemeri ve Boğaziçi’ndeki köprü gibi kent simgelerini ön plana çıkarıyor.

Yeni marka kimliği, UEFA’nın pazarlama ortağı olan TEAM Marketing AG, illüstratör Tolga Targan ve markalama ajansı DesignStudio ile birlikte geliştirildi.