2020 Tour de France yarış rotası yayınlandı

2020’de 107. edisyonunu izlemeye hazırlandığımız Fransa Turu’nun yarış güzergahı resmi olarak açıklandı. Buna göre sekiz dağ etabı ile birlikte dört zirve finişi, dokuz düz etap, üç dağlık etap ve son günün öncesinde bir bireysel zamana karşı etap koşulacak.

Fransa Nice’te gerçekleşecek Grand Depart’ın ardından yarış geleneksel olarak Paris Champs-Élysées’te sona erecek.

Etap 1, 27 Haziran, Nice – Nice (170km)

Tur’un ilk etabı Nice’te başlayıp yine Nice’te son bulacak. Ayrı ayrı dört sert tırmanışın yer aldığı yarış, sprint finişle hızlı bir sona sahne olacak.

Etap 2, 28 Haziran, Nice – Nice (190km)

Açılış etabının ardından ikinci etap Nice’te başlayıp yine Nice’te sona eriyor. Etap boyunca Col de la Colmiane ve the Col de Turini’de dahil olmak üzere dört dağlık bölüm geçilecek.

Etap 3, 29 Haziran: Nice – Sisteron (198km)

Etap 4, 30 Haziran: Sisteron – Ocières-Merlette (157km) – zirve finişi

Etap 5, 1 Temmuz: Gap – Privas (183km)

Etap 6, 2 Temmuz: Le Teil – Mont Aigoual (191km)

Etap 7, 3 Temmuz: Millau – Lavaur (168km)

Etap 8, 4 Temmuz: Cazères – Loudenvielle (140km)

Etap 9, 5 Temmuz: Pau – Laruns (154km)

Dinlenme günü, 6 Temmuz: Le Charente Maritime

Etap 10, 7 Temmuz: Île d’Oléron – Île de Ré (170km)

Etap 11, 8 Temmuz: Châtelaillon-Plage – Poitiers (167km)

Etap 12, 9 Temmuz: Chauvigny – Sarran (218km)

Etap 13, 10 Temmuz: Châtel-Guyon – Puy Mary (191km) – zirve finişi

Etap 14, 11 Temmuz: Clermont Ferrand – Lyon (197km)

Etap 15, 12 Temmuz: Lyon – Grand Colombier (175km) – zirve finişi

Dinlenme günü, 13 Temmuz: Isère

Etap 16, 14 Temmuz: La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans (164km)

Etap 17, 15 Temmuz: Grenoble – Méribel – Col de la Loze (168km) – zirve finişi

Etap 18, 16 Temmuz: Méribel – La Roche-sur-Foron (168m)

Etap 19, 17 Temmuz: Bourg-en-Bresse – Champagnole (160km)

Etap 20, 18 Temmuz: Lure – La Planche des Belles Filles (ITT) (36km)

Etap 21, 19 Temmuz: Mantes-La-Jolie – Paris (Champs-Élysées) (122km)

(Cyclist)