2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı. Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Meryem, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finalde mağlup ettiği Perulu Leonor Espinoza Carranza'yla altın madalya mücadelesi verdi. İlk raunt 4-4 berabere biterken, ikinci raundu Perulu sporcu 12- 10 önde bitirdi. Son rauntta risk alan Meryem istediği puanları alamadı, tatamiden 34-21 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı. 2019'da Avrupa şampiyonluğu, 2017'de de dünya üçüncülüğü bulunan Meryem, kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Hakem kararıyla...

Tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı. Milli sporcu bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı. Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti. Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.

Toplamda 14. madalya

Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke'nin madalyalarının ardından oyunlardaki madalya sayımız 14'e çıktı. Bu iki sporcudan önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu, atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta da Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Golbolde tarihi final

2016 Rio'da altın madalya kazanan Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek bir kez daha finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar, bugün 11.45'te ABD ile altın madalya için kozlarını paylaşacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Golbol Milli Takımı, tarih yazmaya devam ediyor... 2016 Rio'da altın madalya kazanan Ay- Yıldızlılar, bir kez daha şampiyonluğa yürüyor. Japonya, Brezilya ve Mısır'ı deviren, ABD'ye yenilen Türkiye, D Grubu'ndan lider olarak çıkmıştı. Ay- Yıldızlılar'ın çeyrek finaldeki rakibi ise Avustralya olurken, milliler mücadeleyi 10-6 kazanarak yarı finale yükseldi. Makuhari Messe Spor Salonu'ndaki yarı final karşılaşmasında Türkiye 2012 Londra'da şampiyon olan Japonya ile kapıştı. Japonya 2-0'lık üstünlük kurdu. Milli yıldız Sevda Altunoluk'un 4 golüyle Türkiye, devreyi 4-3 önde tamamladı.

Bakan Kasapoğlu ile kutladılar

Bitime 7 dakika kala Japonya skoru eşitlemesine rağmen Sevda, üst üste 2 gol daha kaydetti ve son 6 dakikaya milli takım 6-4 üstün girdi. Sevda Altunoluk'la 2 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmayı 8-5 kazandı ve üst üste ikinci kez finale çıktı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Milli sporcular galibiyetin sevincini de Bakan Kasapoğlu'yla karşılıklı tezahürat yaparak kutladı. Bu arada Türkiye, bugün finalde 11.45'te ABD ile kapışacak.

Korhan yamaç kürsüyü kaçırdı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık P3 karışık 25 metre tabanca SH1 sınıfının finalinde Muharrem Korhan Yamaç, 6. oldu. Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleşen finalde 8 sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli sporcu toplamda 9 puanlık atışıyla finali 6. sırada tamamladı. Altın madalyayı Çinli Xing Huang 27 puanla, gümüş madalyayı Polonya'dan Szymon Sowinski 21 puanla, bronz madalyayı ise Ukraynalı Oleksii Denysiuk 20 puanla elde etti.

Hakan ve Hamide 6. oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 100 metre T13 kategorisi finalinde milli sporcu Hakan Cira 6. oldu. Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, müsabakayı 50.05 saniyeyle 6. sırada tamamladı. Yarışta Cezayirli Skander Djamil Athmani, 46.70’lik zamanıyla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Faslı Mohamed Amguoun, 47.70’lik süresiyle gümüş, Namibyalı Johannes Nambala ise 48.76’lık derecesiyle bronz madalya aldı. Ayrıca T53 400 metre finalinde Hamide Doğangün, 58.67 ile oyunları 6. noktaladı. Son olarak da Zübeyde Süpergeci, T54 kategorisinde 100 metreyi 7. sırada tamamladı.

Emine Seçkin siftah yaptı

Badminton tek kadınlar WH2 kategorisi B Grubu’nda Emine Seçkin, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Yoyogi Ulusal Stat’ta oynanan müsabakada Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Seçkin, Güney Koreli Lee Sun-ae ile karşılaştı. Rakibini 12-21, 21-9 ve 21-16’lık setlerle 2-1 yenen milli sporcu, oyunlara galibiyetle başladı.

Emine Seçkin, gruptaki ikinci maçında bugün TSİ 04.20’de Japon Yuma Yamazaki ile mücadele edecek. Öte yandan kadınlar bireysel SU5 sınıfında Zehra Bağlar grubunda ilk maçını kaybetti. Milli sporcumuz Hindistan'dan Palak Kohli'ye (12-21, 18-21) 2-0 kaybetti.

Elif İldem son sırada

Para yüzmede, S2 sınıfı 50m sırtüstünde Elif İldem finale kaldı. S1 sınıfı sporcusu olan İldem, 1:32.86'lık derecesiyle final başarısı gösterdi. Ancak İldem, 8 sporcu arasında 1:32.49'luk derecesi ile son sırada yer aldı.

Zehra Özbey Torun elendi

Para okçulukta, klasik yay ikinci turda Zehra Özbey Torun, İtalyan E. Mijno'ya 6-0 kaybetti ve elendi. İlk turda Zehra Özbey Torun bir diğer Türk sporcu; Yağmur Şengül'le karşılaşmış, 6-4 galip gelmişti. Yağmur, karışık takımda da mücadele edecek.

Tokyo'da bir ilk!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen2020Paralimpik Oyunları'nda herkesi üzendir gelişme yaşandı. Organizasyon Komitesi, dün yaptığı açıklamada bir sporcunun koronavirüse yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ayrıca sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Oyunlarda şimdiye 275 pozitif vakaya rastlanmıştı.

Turnuva tarihinde 37. kez kürsüdeyiz

Ay-Yıldızlı sporcularımız, Tokyo'da toplamda 14 madalya elde etmişti. Türkiye, Paralimpik Oyunları tarihinde ise toplamda 37. kez kürsü sevinci yaşamış oldu. Bu arada 2020 Oyunları'nda genel tabloda Türkiye 45. sırada yer alıyor. Lider Çin'in ise 77 altın, 46 gümüş, 44 bronz olmak üzere 167 madalyası bulunuyor.