2020 Tokyo Olimpiyatları’nda sorun yok!

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyanın birçok yerinde ligler ve spor organizasyonları ertelenmeye devam ediyor. Birçok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi de 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın son durumuydu.

24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan oyunlar için Japonya Başbakanı Şinzo Abe, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Abe, olimpiyat takviminin beklenen tarihte yapılacağı ve bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

‘İşbirliği içindeyiz’

Büyük bir titizlik içinde çalıştıklarını söyleyen ve yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Abe, olimpiyat oyunları için, “IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) dahil olmak üzere ilgili yetkililerle yakın koordinasyon içindeyiz. Bunda bir değişiklik yok. Japonya ve ABD’nin Olimpiyatlarda başarı için işbirliği yapıp yakın çalışma içinde olacağına karar verdik. Takvim planlandığı gibi devam edecek” yorumunu yaptı.