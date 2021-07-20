2020 Tokyo Olimpik oyunlarına geri sayım

Koronavirüs'ün gölgesinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 3 gün kaldı... Bugüne kadar belki de en güzel tanıtım ve başarılı uğurlamanın yapıldığı Türk kafilesinin bir bölümü Tokyo'ya günler öncesinden gitti. 'Olimpiyat Evi'ne yerleşen Ay-Yıldızlı ekibimizden ilk fotoğraflar da gelmeye başladı.

Artistik jimnastikte ülkemizi temsil edecek Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Adem Asil, ilk antrenmanlarından sosyal medyada paylaşım yaptı. Aynı şekilde bisiklet branşında mücadele edecek Ahmet Örken de olimpiyat logosunun önünde pozunu verdi. Busenaz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Esra Yıldız, Batuhan Çifçi, Bayram Malkan ve Necati Ekici'den oluşan Boks Milli Takımımız, meşhur olimpiyat halkası büstünün önünde pozunu verdi. En güzel karelerden biri milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin Türk bayrağının asılı olduğu sancağın altındaki fotoğrafı ile diğer bir milli boksörümüz Busenaz Çakıroğlu'nun 'Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in oynadığı beden eğitimi öğretmen karakterinin resminin önünde çektirdiği fotoğraftı.

'Şimdi Olimpiyat Zamanı'

Yüzmede ilk kez olimpiyatta yer alacak Baturalp Ünal, Berke Saka, Yiğit Aslan üçlüsü de meşhur olimpiyat halkası büstünün önünde pozunu verdi. Eskrimdeki tek sporcumuz İrem Karamete de Tokyo'ya ulaştı ve Türk bayrağı açarak pozunu verdi. Olimpiyatta takım sporlarında ülkemizi temsil edecek Filenin Sultanları'nın antrenmanını olimpiyat maskotu ziyaret etti. Kızlar da bunu fırsat bilerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan 'Şimdi olimpiyat zamanı, şimdi voleybol zamanı' başlıklı video paylaşıldı. Videoda milli voleybolcular Türk halkının desteğini arkalarında hissettiklerini ona göre mücadele edeceklerini şu sözlerle belirtiyor: "Uzun yolculuk, farklı yemekler, farklı kültür hiçbiri mazeret değil, şimdi olimpiyat zamanı. Zorlu rakipler, boş tribünler, Türk halkının desteği bizimle şimdi olimpiyat zamanı."