2020 Tokyo Olimpiyatları’na 31 vize aldık

2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanan Türk sporcu sayısı 31’e ulaştı.

2016 Rio Olimpiyatları’na 103 kişilik (48 kadın, 55 erkek) kadroyla katılan Türkiye’nin, 33 branşın yanı sıra sportif tırmanış, karate, kaykay ve sörfün olimpik programa ilk kez dahil edildiği Tokyo 2020’de bu sayıyı geçmesi hedefleniyor.

Şu ana kadar 6 spor dalından 9’u kadın 31 milli sporcu, Tokyo 2020 için kota aldı. Atletizmde 11, yelkende 5, cimnastik, güreş ve yüzmede 4’er, atıcılıkta ise 3 isim Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.