2020 Tokyo Olimpiyatları yüzmede 2 dünya rekoru

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın sekizinci gününde yüzmede iki dünya, atletizmde ise iki olimpiyat rekoru kırıldı.

Tokyo Su Sporları Merkezi’nde yapılan erkekler 100 metre kelebek yarışında ABD’li Caeleb Dressel, 49.45’lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

49.68 ile gümüş madalyaya uzanan Macar Kristof Milak ise Avrupa rekoru kırdı.

Karışık 4x100 metre bayrak yarışında Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy ve Anna Hopkin’den oluşan Büyük Britanya, 3.37.58’lik dereceyle dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Kadınlar 200 metre sırtüstü yarışında Avustralyalı Kaylee McKeown, 2.04.68’lik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar 800 metre serbestte ABD’li Kathleen Ledecky, 8.12.57’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Ledecky, Tokyo 2020’deki 4. madalya sevincini yaşadı. 1500 metre serbestte altın madalya kazanan ABD’li sporcu, 800 metre serbestte de aynı başarıyı gösterdi. Ledecky ayrıca 400 metre serbestte ve 4x200 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazandı.