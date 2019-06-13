2020 Tokyo Olimpiyatları için şimdiden 10 kota

Türkiye’nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na atletizm (7), yelken (2) ve yüzme (1) branşlarında 10 sporcu kota aldı.
Tokyo 2020’ye gitmeye hak kazanan ilk sporcumuz olan yelkenci Alican Kaynar, Danimarka’nın Aarhus kentinde 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası’nda ‘Finn’ sınıfında ilk 8’e girmişti.
Tokyo biletini alan sporcularımız şöyle: Kaan Kigen Özbilgen, Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse (Maraton), Yasemin Can (5 bin metre), Eda Tuğsuz (Cirit), Ramil Guliyev (200 metre), Meryem Bekmez (Yürüyüş), Nazlı Çağla Dönertaş (Yelken - Laser Radial), Alican Kaynar (Yelken - Finn), Berkay Ömer Öğretir (Yüzme - 100 metre kurbağalama).