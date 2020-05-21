2020 Tokyo Olimpiyatları bir kez daha ertelenmeyecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği açıklanmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişin önemli açıklamalar yapmış ve , "Dört yıldır yürürlükte olan risk yönetimi politikalarımız ve sigortamız sayesinde her durumda IOC olarak operasyonlara devam edebilecek ve misyonumuzu geliştirebilecek durumdayız. 206 tane Milli Olimpiyat Komitesi ve uluslararası spor federasyonları, bu son derece zor durumda dünyanın bir umut simgesine ihtiyaç duyduğunu ifade ederken bu tünelin sonunu göremesek de belki Olimpiyat ateşinin tünelin sonunda bir ışık olabilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2021 yılı son şans!

Konu ile ilgili bir açıklama daha yapan Bach, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bir kez daha ertelenme seçeneğinin olmadığını dile getirdi. BBC'ye konuşan Bach, oyunların bir kez daha ertelenmesinin mümkün olmadığı konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Tüm senaryoları göz önünde bulundurduklarının altını çizen Bach, ''2021'de dünyanın nasıl görüneceğine dair net bir görüş olduğunda, uygun kararları alacağız.'' ifadelerini kullandı.

'Kimse dünyanın bir yıl içinde iki ay içinde nasıl görüneceğini bilmiyor'

Bach, oyunların devam etmesi için bir aşının gerekli olup olmadığı ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine güvendiklerini belirten Bach, ''Kimse dünyanın bir yıl içinde iki ay içinde nasıl görüneceğini bilmiyor. Tek düşüncemiz tüm katılımcılar için güvenli bir ortamda düzenlemek. “Bu yüzden uzmanlara güvenmeli ve tavsiyelere dayanarak uygun zamanda en doğru kararı vermeliyiz." dedi.