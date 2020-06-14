2020 Tokyo Olimpiyatı’nda sponsorlar endişeli

Gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın yerel sponsorluk şirketlerinin birçoğunun, yeniden düzenleme maliyeti nedeniyle kaygıları büyük. Olimpiyatın gelecek yıl seyircisiz yapılması ya da bir kez daha ertelenme ihtimali ve şu an için daha fazla ödeme yapıp yapmayacaklarıyla ilgili belirsizlik nedeniyle şirketlerin endişelerinin bulunduğu belirtildi.

Bu yılın sonunda anlaşmaları sona eren yurt içi sponsor şirketlerin yapılan ankette yüzde 65’nin mali desteğini sürdüremeyeceğini ifade ediyor. Bu arada yerel sponsorların getirisi yaklaşık 2.6 milyar Sterlin.