2020 Tokyo coşkusu

Tokyo 2020 Olimpiyatları vizesi alan İzmirli 18 sporcunun altısı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından uğurlandı.

Sporcular için bir yandan Atatürk Spor Kompleksi’ndecoşkulu bir tören düzenlenirken, stadın her tarafı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun sporcular için özel olarak hazırlattırdığı pankartlarla donatıldı. Bakan Kasapoğlu, sporculara bir sürpriz daha hazırlayıp evlerini ve yaşadıkları sokakları da aynı pankartlarla süsledi.

Tören alanında Bakan Kasapoğlu’nun ikinci sürprizi ilekarşılaşan sporcular, Tokyo yolculuğuna mutlulukla başladı. Törene Tokyo 2020 vizesi alan sporculardan Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Nazlı Savranbaşı ve Hüseyin Emre Sakçı katıldı. Diğer kafile de önümüzdeki hafta İzmir’den yinetörenleayrılacak ve böylelikleİzmir, 18 sporcusunu da Tokyo’ya göndermiş olacak. Atatürk Spor Kompleksi’ndeki uğurlamaya çok sayıda vatandaşımız da ellerindeki Türk bayrakları ilekatıldı.