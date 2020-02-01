2020 TGF Türkiye Golf Turu 2. ayak müsabakaları başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 2. ayak müsabakaları, Antalya’da başladı. Toplam 10 ayaktan oluşan turun ikinci etabı, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki Titanic Golf Kulübü sahalarında start aldı. İkinci etapta 9’u kadın toplam 21 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakaların ilk gününde erkekler gross kategorisinde National AGGA’dan Berk Çelik 74 ( 4) gross skorla birinci oldu. Takım arkadaşları Orkunhan Kaplan 75 ( 5) gross skorla ikinciliği, Taner Yamaç ise 76 ( 6) gross skorla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar da ise gross kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Sude Bay 77 ( 7) gross skorla birinci olurken, İGGA’dan Ilgın Zeynep Denizci 78 ( 8) gross skorla ikinci, National BGK’dan Petek Peker 84 ( 14) gross skorla üçüncü sırayı aldı.

Turnuvaya yarın oynanacak ikinci raund mücadelesiyle devam edilecek. Organizasyon, 2 Şubat’ta sona erecek.

AA