28 Mayıs Perşembe gününden itibaren LPL (Çin) Bahar Mevsimi'nin en iyi dört takımı, LCK (Güney Kore) Bahar Mevsimi'nin en iyi dört takımla özel League of Legends Sezon Ortası Kupası'nda karşı karşıya gelecek. League of Legends'ın en yetenekli oyuncularından bazılarını bir araya getiren, yıldızlarla dolu bu turnuvada her iki ligin 2020 Bahar Mevsimi'nin en iyi takımları üstünlüklerini kanıtlamak için destansı bir mücadeleye tutuşacak!

Sezon Ortası Kupası ve yakında duyurulacak diğer etkinlikler, watch.tr.lolesports.com adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LPL'i temsil eden dört takım JD Gaming (LPL 2020 Bahar Mevsimi şampiyonu), Top Esports, FunPlus Phoenix ve Invictus Gaming olacak.

LCK'dense T1 (LCK 2020 Bahar Mevsimi şampiyonu), Gen. G, DragonX ve DAMWON Gaming turnuvaya katılacak.





LCK geçmişte yedi uluslararası küresel etkinliğin (2013-2017 League of Legends Dünya Şampiyonaları, 2016 ve 2017 Sezon Ortası Turnuvaları) şampiyonu olduysa da LPL son dönemde düzenlenen küresel etkinliklerde üstünlük sağlayarak MSI 2015 ve 2018 etkinliklerinin yanı sıra 2018 ve 2019 Dünya Şampiyonalarını kazandı.

Turnuva çevrimiçi ortamda düzenlenecek. LCK takımları Seul'daki LoL Park'tan, LPL takımlarıysa Şanghay'daki LPL Arena'dan katılacak. Sezon Ortası Kupası her iki şehirdeki yerel sağlık kurallarına uyacak ve alanlara seyirci katılımı olmayacak.

Ayrıca Riot Games, rekabeti adil tutmak adına üçüncü parti araçları kullanarak oyuncuların ping değerlerini 30-40 ms'e sabitleyecek. Mevcut ortam uluslararası etkinlikleri düzenlemeyi zorlaştırsa da LCK ve LPL arasındaki mesafenin yakınlığı, bize dünyanın dört bir yanındaki taraftarların dört gözle beklediği anlamlı bir ligler arası yarışma düzenleme fırsatı sundu.

Maçlar mayıs ayında 2020 Sezon Ortası Turnuvası'nın yerine düzenlenecek etkinliklerin ilki olacak. Sezon Ortası Turnuvası tarihlerinde gerçekleşecek diğer yeni etkinlikler hakkındaki ayrıntılar önümüzdeki haftalarda açıklanacak.