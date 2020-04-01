Son dakika haberi... Dünyada 30 binden fazla insanın ölümüne neden olan coronavirüsü, spor dünyasına da korku salmış ve faaliyetleri durdurmuştu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi konusunda ise bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Alman kanalı ZDF, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları ne zaman oynatacağını açıkladı.

2020 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

UEFA'nın kalan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını Temmuz ve Ağustos aylarında oynanmasına karar verdiği iddia edildi. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarktı.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacaktı?

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta oynanacaktı.



