2020 Oscar ödüllerini kimler kazandı? Hangi film oscar aldı?

Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

En iyi film oscarı ve uluslararası film ödülü Parazit'e verilirken, Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho da en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

Joaquin Phoenix, Joker filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu, Judy filmindeki oyunculuğuyla Renee Zellweger en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

En iyi belgesel ödülü Amerikan Fabrikası'na giderken, 1917 filmi en iyi sinematografi ve en iyi görsel efekt ödüllerinin sahibi oldu.

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü “Bir Zamanlar Hollywood'da” filmindeki rolüyle Brad Pitt, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü “Evlilik Hikayesi” filmindeki rolüyle Laura Dern kazandı.

En iyi animasyon filmi olarak "Oyuncak Hikayesi" 4 seçildi.

En iyi film: Parazit

En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)

En iyi kadın oyuncu: Renee Zellweger (Judy)

En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)

En iyi uluslararası film: Parazit

En iyi görüntü yönetmeni: 1917

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari

En iyi ses miksajı: 1917

En iyi kurgu: Ford vs Ferrari

En iyi görsel efekt: 1917

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell

En iyi orijinal film müziği: Joker

En iyi özgün şarkı: Rocketman



