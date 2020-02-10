2020 Oscar ödüllerini kimler kazandı? Hangi film oscar aldı?
Beyaz perdenin en prestijli ödülleri kabul edilen Oscarlar sahiplerini buldu. Bu yıl 92'ncisi verilen Akademi Ödülleri'ni kim kazandı? Hangi filmler Oscar aldı? 2020 Oscar ödüllerini kimler kazandı? Hangi film oscar aldı? İşte detaylar...
Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.
En iyi film oscarı ve uluslararası film ödülü Parazit'e verilirken, Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho da en iyi yönetmen ödülünü kazandı.
Joaquin Phoenix, Joker filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu, Judy filmindeki oyunculuğuyla Renee Zellweger en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.
En iyi belgesel ödülü Amerikan Fabrikası'na giderken, 1917 filmi en iyi sinematografi ve en iyi görsel efekt ödüllerinin sahibi oldu.
En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü “Bir Zamanlar Hollywood'da” filmindeki rolüyle Brad Pitt, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü “Evlilik Hikayesi” filmindeki rolüyle Laura Dern kazandı.
En iyi animasyon filmi olarak "Oyuncak Hikayesi" 4 seçildi.
En iyi film: Parazit
En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)
En iyi kadın oyuncu: Renee Zellweger (Judy)
En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)
En iyi uluslararası film: Parazit
En iyi görüntü yönetmeni: 1917
En iyi animasyon: Toy Story 4
En iyi kısa animasyon: Hair Love
En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)
En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)
En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window
En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)
En iyi belgesel: American Factory
En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl
En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari
En iyi ses miksajı: 1917
En iyi kurgu: Ford vs Ferrari
En iyi görsel efekt: 1917
En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell
En iyi orijinal film müziği: Joker
En iyi özgün şarkı: Rocketman