2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde Covid-19 tedbirleri dahilinde yapılan 2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Bireysel Finaller ve ardından yapılan Madalya Töreni ile sona erdi.

18 Ekim 2020, Pazar 22:59 Son Güncelleme:
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2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyon, 4 gün sürdü. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2020 faaliyet takviminde yer alan ve 68 kulüpten 93’ü kadın 213 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceler şöyle oluştu:     

Klasik Yay

Kadınlar:

1- Assıya Yılmazer (Aksaray Okçuluk Spor Kulübü) 

2- Fatma Buket Aycan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)     

3- Ezgi Başaran (İstanbul Ferdi)     

Takımlar:     

1- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Aybüke Aktuna-Fatma Buket Aycan-Elif Deniz Haberal)     

2- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Zeren Demir-Eslem Nisa Demez-Şevval Yakupoğlu)     

3- Göztepe Spor Kulübü (Yasemin Ecem Anagöz-Gülnaz Büşranur Coşkun-Sevcan Derin)     

Erkekler:     

1- Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)     

2- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)     

3- Ali Aydın (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)     

Takımlar:     

1- İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü (Ali Aydın-Samet Ak-Mete Gazoz)     

2- Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü (Mustafa Buğrahan Çoban-Doğukan Göze-Arda Aldemir)     

3- Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü (Erdem Sucu-Şahin Karaçolak-Bilgehan Kaplan)     

Makaralı Yay     

Kadınlar:     

1- Yeşim Bostan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)     

2- İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)     

3- Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)     

Takımlar:     

1- Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (Sevda Yaka-Hazal Burun-Songül Lök)     

2- Vedat Erbay Spor Akademisi (Ayşe Çelebi-Nehir Sarihan-İpek Tomruk)     

3- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Emine Rabia Oğuz-Hilal Hasoğlu-Beyzanur Şimşek)     

Erkekler:     

1- Evren Çağıran (Demka Okçuluk)     

2- Muhammed Yetim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)     

3- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü)     

Takımlar:     

1- Demka Okçuluk (Şahin Su-Evren Çağıran-Ata Deniz Kumbasar)     

2- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Demir Elmaağaçlı-Halit Ömer Dağ-Furkan Oruç)     

3- Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü (Kubilay Özdemir-Emirhan Kısa-Samet Can Yakalı)

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