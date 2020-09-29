2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası iptal edildi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’nı iptal etti. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "UIPM, 30 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Meksika Cancun’da yapılması planlanan UIPM 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’nın iptal edildiğini duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UIPM Başkanı Klaus Schormann’ın, Meksika Modern Pentatlon Federasyonuna şampiyona organizasyonu için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.