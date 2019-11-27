31 Aralık akşamı yapılacak Milli Piyango çekilişi öncesi heyecan dorukta. Vatandaşlar şimdiden 2020 Milli Piyango Biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2020 Milli Piyango Büyük ikramiye ne kadar olacak? sorularının cevabını arıyor... İşte 2020 Milli Piyango biletleri ile ilgili detaylar...

2020 Milli Piyango biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamındaki biletler geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da satışa başlanmıştı. Bu sezon ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Aralık ayından önce yeni biletlerin satışının başlaması bekleniyor...

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2020 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar olacak?

2018 yılında Milli Piyango büyük ikramiyesi 60, 2019 yılında Milli Piyango büyük ikramiyesi ise 70 milyon olarak belirlenmişti. 2020 yılında ise bu rakamın 80 milyon TL olarak belirlenmesi bekleniyor.

2019 yılı Milli Piyango bilet fiyatları

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

70 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.

2018 yılı Milli Piyango bilet fiyatları

Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek. Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi yeni yıla milyoner girebilecek.