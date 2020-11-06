2020 League of Legends All-Star etkinliği başlıyor

League of Legends efsanelerini karşı karşıya getiren All-Star etkinliği, 18-20 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. All-Star çevrimiçi ortamda gerçekleşeceği için profesyonel oyuncular ve yayıncılar etkinliğe evlerinden veya yerel stüdyolarından katılacak. Bu kapsamda iki farklı aşamadan oluşan yeni bir format hayata geçecek: Sürprizlerin Yükselişi ve Süperstar Hesaplaşması.

Sürprizlerin Yükselişi

18 Aralık Cuma, komşu bölgelerin heyecanlı karşılaşmalarıyla dolu bir gün olacak. Daha küçük bölgeler, en yakınlarındaki güçlü takımları alt etmeye çalışacak. Takımlar, taraftarların seçtiği en profesyonel oyunculardan oluşacak. Şampiyonluk Ligi ile LEC'nin karşılaşması 18 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

Süperstar Hesaplaşması

19-20 Aralık tarihlerinde LCK, LCS, LEC ve LPL liglerinin her birinden üç süper takım yarışacak. LCK ve LPL sanal sahneye cumartesi günü çıkacak, LCS ve LEC'yse pazar günü oynayacak. Ayrıca bu dört bölgenin her birinde özel bir Red Bull 1'e 1 Turnuvası düzenlenecek. Bunun ilk aşaması 18 Aralık'ta, yarı finalleri ve finaliyse 19-20 Aralık'ta gerçekleşecek.

LCK ve LPL - 19 Aralık Cumartesi

Sıra Kralları ve Efsaneler

Profesyonel olmayan oyuncular Sihirdar Vadisi'nde tek maçlık seriler üstünden mücadele edecek. En çok oy alan LCK ve LPL profesyonelleri üç maçlık seri üstünden yarışacak. Ama bunlar sıradan Sihirdar Vadisi maçları olmayacak.

LCS ve LEC - 20 Aralık Pazar

Sıra Kralları ve Efsaneler

Profesyonel olmayan oyuncular Sihirdar Vadisi'nde tek maçlık seriler üstünden mücadele edecek.

All-Stars

LCS ve LEC'den en fazla oyu kapanlar, toplamda beş oyuncudan oluşan “rüya takımlarını” kuracak. İşleri biraz karıştırmak adına her kaptan her bir bölgeden en az 2 profesyonel oyuncu seçmek zorunda olacak. Daha sonra bu takımlar üç maçlık seri üstünden yarışacak.

Oylama

Alienware desteğiyle düzenlenen All-Star Oylaması, 9-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Katılımcılar istedikleri her ligden rol başına bir profesyonel oyuncuya oy verebilecekler.

All-Star etkinliği 18-20 Aralık tarihleri arasında lolespor.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.