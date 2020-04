Espor dünyasında da corona virüs etkileri yaşanırken turnuvaların nasıl şekilleneceği de belirlenmeye başladı. 2020 Dünya Şampiyonası takım yerleştirmeleri belli oldu.

İşte yapılan açıklama:

2020 Dünya Şampiyonası öncesinde, her bölgesel ligden kaç takımın turnuvaya katılma hakkı kazanacağına dair bazı değişiklikler yapacağız. Geçmişte League of Legends Sezon Ortası Turnuvası, Dünya Şampiyonası yerleştirmelerini çeşitli yollardan etkiliyordu. Bunlardan bazıları da hangi bölgelerin en iyi takımlarının 1. Havuz'a yerleştirileceğinin ve hangi tek katılıma sahip bölgenin ilave bir etkinlik katılımı kazanacağının belirlenmesiydi. MSI'ın iptal olmasını ve LMS ile LST'nin bu yılki birleşimini hesaba katarak Dünya Şampiyonası'na her bölgeden kaç takım katılacağıyla ilgili bazı hamlelerimiz olacak.

Son iki yılda gerçekleşen uluslararası turnuvalardaki performanslarına bağlı olarak birinci ve ikinci sırada oldukları için, hem LPL (Çin) hem de LEC (Avrupa) liglerinden dörder takım Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Ayrıca Dünya Şampiyonası'na tek bir katılım hakkı olan ligler arasında uluslararası turnuvalarda en iyi performansa sahip olduğu için, VCS'e (Vietnam) ikinci bir hak vereceğiz. VCS önceki Sezon Ortası Turnuvalarında gösterdiği performanstan ötürü son iki yıldır bu ek katılım hakkını kazanıyor.

2020 Dünya Şampiyonası'nda bölgesel takım dağılımları şu şekilde olacak:

⦁ LPL (Çin), LEC (Avrupa): Dörder takım

⦁ LCK (Kore), LCS (Kuzey Amerika): Üçer takım

⦁ PCS (Güneydoğu Asya), VCS (Vietnam): İkişer takım

⦁ CBLOL (Brezilya), ŞL (Türkiye), LJL (Japonya), LLA (Latin Amerika), OPL (Okyanusya), LCL (Bağımsız Devletler Topluluğu): Birer takım

Etkinlik yaklaştıkça tüm katılımcıların havuz yerleştirmeleri de dahil olmak üzere, Dünya Şampiyonası hakkında daha fazla bilgiyi sizinle paylaşacağız.