2020 DGS sınavı ne zaman, ertelendi mi? DGS başvuruları ne zaman?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın üniversitelerin tatil edilmesiyle ilgili açıklama yapmasının ardından Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanan adaylar sınav tarih ile ilgili açıklama bekliyor. DGS'nin 2020 etabı için araştırmalarına hız veren önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, DGS'nin ne zaman yapılacağını ve sınav takviminde herhangi bir erteleme olup olmadığını araştırıyor.

2020 DGS ertelendi mi?

ÖSYM'den ve YÖK'ten DGS'nin ertelendiğine dair henüz bir açıklama yapılmış değil. Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen güncel ÖSYM sınav takviminin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

2020 DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin belirlediği tarihe göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020’de yapılacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.

Dikey Geçiş Sınavına katılmak isteyen adaylar için sınav başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. DGS’nin ertelenip ertelenmeyeceği hakkında henüz ÖSYM’den resmi bir açıklama gelmedi.Meslek Yüksek okulu ve Ön lisans programlarından mezun olan veya sınava girmek için gerekli kriterleri tamamlayan öğrenciler için DGS 2020 sınavı 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.