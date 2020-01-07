2020 Dakar Rallisi’nin üçüncü etabını kazananlar belli oldu

2020 Dakar Rallisi’nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında ABD’li Ricky Brabec kazandı. Suudi Arabistan’da düzenlenen 42. Dakar Rallisi’nin üçüncü etabı, Neom kentindeki 427 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliğe, 3 saat 48 dakika 01 saniyelik derecesiyle Bahrain JCW X-raid takımının 57 yaşındaki İspanyol pilotu Carlos Sainz ulaştı. Toplam süresi 11 saat 20 saniyeye ulaşan Sainz, genel klasman liderliğini Arjantinli Orlando Terranova’dan devraldı.

Liderin 3 dakika 31 saniye arkasında Toyota Gazoo ekibinden son şampiyon Katarlı Nasser Al-Attiyah ikinci, 4 dakika 19 saniye gerisinde Orlen X-raid takımı adına yarışan Polonya’dan Jakub Przygonski üçüncü oldu. Kariyerinde ilk kez böyle bir yarışa katılan çifte Formula 1 dünya şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ise Sainz’ın 6 dakika 14 saniye ardından etabı 5. sırada tamamladı.

Motosiklette aynı takımın pilotları ilk 3’e girdi

Motosiklet kategorisinde ilk üç sırayı, Monster Energy Honda takımının pilotları elde etti. Ricky Brabec, 4 saat 8 dakika 23 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı, 11 saat 17 dakika ve 56 saniyelik derecesiyle genel sıralamada zirvenin sahibi oldu. Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, liderin 9 dakika 39 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. İspanyol Joan Barreda Bort ise Brabec’in 13 dakika 16 saniye arkasında etabı üçüncü sırada bitirdi. Dakar Rallisi’nin 4. etabı, Neom ile El-Ula kentleri arasındaki 453 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak’ta Qiddiya’da son bulacak.

ANKARA (AA)