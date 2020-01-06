2020 Dakar Rallisi’nin ikinci etabını kazananlar belli oldu

2020 Dakar Rallisi’nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Giniel De Villiers, motosiklet sınıfında Botsvanalı Ross Branch kazandı. Suudi Arabistan’da düzenlenen 42. Dakar Rallisi’nin ikinci etabı, El Vecih ile Neom kentleri arasındaki 367 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 37 dakika 20 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından De Villiers elde etti.

Liderin 3 dakika 57 saniye arkasında X-raid MINI JCW ekibinden Arjantinli Orlando Terranova ikinci, 5 dakika 42 saniye gerisinde Abu Dabi takımı adına yarışan Birleşik Arap Emirlikleri’nden Şeyh Halid el-Kasımi üçüncü oldu. Toplam süresi 7 saat 7 dakika 36 saniyeye ulaşan Terranova, ikinci etap sonunda genel klasmanda liderliğe yerleşti.

Branch etap kazanan ilk Botsvanalı

Motosiklet kategorisinde Bas Dakar KTM takımından Ross Branch, 3 saat 39 dakika 10 saniyede birinciliğe ulaşarak Dakar Rallisi’nde etap kazanan ilk Botsvanalı sürücü oldu. Red Bull KTM ekibinden Büyük Britanyalı Sam Sunderland, liderin 1 dakika 24 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. 2017’nin şampiyonu Sunderland, toplam süresini 7 saat 5 dakika 22 saniyeye çıkararak genel sıralamada zirveyi ele geçirdi.

Rockstar Energy Husqvarna takımının Şilili pilotu Pablo Quintanilla ise Branch’ın 2 dakika 21 saniye arkasında etabı üçüncü sırada bitirdi. Dakar Rallisi’nin 3. etabı, Neom kentindeki 427 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak’ta Qiddiya’da son bulacak.

İSTANBUL (AA)



