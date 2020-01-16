2020 Dakar Rallisi’nin 11. etabı yapıldı

Suudi Arabistan’da düzenlenen 42. Dakar Rallisi’nin 11. etabı, Shubaytah ile Haradh kasabaları arasındaki 379 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 14 dakika 11 saniyelik derecesiyle Bahreyn JCW takımından Stephane Peterhansel elde etti.
Genel klasman liderliğini sürdüren 2010 ve 2018 şampiyonu İspanyol Carlos Sainz, son etaba, 2011, 2015, 2019 şampiyonu Nasser el-Attiyah’ın 10 dakika 17 saniye önünde girecek.
Brabec şampiyonluğa çok yakın
Motosiklet kategorisinde ise Rockstar Energy Husqvarna’dan Pablo Quintanilla, 4 saat 9 dakika 22 saniyelik zamanıyla etabı ilk sırada bitirdi.
Genel klasmanın 2. sırasındaki Quintanilla, lider ABD’li Ricky Brabec ile arasındaki farkı 13 dakika 56 saniyeye indirdi.
Dakar Rallisi’nin 12. ve son etabı, yarın Haradh kasabası ile başkent Riyad’daki Qiddiya eğlence parkı arasındaki 374 kilometrelik parkurda düzenlenecek.
AA