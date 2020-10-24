Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi mevkisindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde organize edilen ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, yöresel dans ve akrobasi gösterileri sahnelendi. Şampiyonaya katılacak sporcuların ve ülkelerin tanıtıldığı seremonide konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya’nın doğasıyla kültürüyle sanatıyla tarihiyle ve insanıyla muhteşem bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte sporun tüm dallarının çok iyi icra edildiğini aktaran Kaldırım, "Kentin ’13. Bisiklet Dostu Şehir’ unvanını alması gurur verici. Bunun yanı sıra yeni bir şampiyonaya önümüzdeki yılın mayıs ayında ev sahipliği yapacak olması da ayrıca gurur verici. Dünyanın bisiklet alanında en yeni en modern tesislerine sahip bir şehir. İnşallah nice şampiyonalara ve programlara ev sahipliği yapacaktır." diye konuştu.

Dünyanın en iyi şampiyonasını gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade eden Vali Kaldırım, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Küresel gündemin sorunlarla boğuştuğuna işaret eden Kaldırım, "Sporun barış dili sevgi dili Sakarya’dan yükselecek, dünyaya yayılacak ve Sakarya’mız da bu kadar güzel bir şekilde dünya gündemine gelmiş olacak. Çok önemli bir tanıtım olacak inşallah. Şehrimiz için bu açıdan da mutluyuz gururluyuz." değerlendirmesini yaptı.

"Sakarya bisikleti seven bir şehir"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yarışların yapılacağı alanın Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen bisiklet parkuru olduğunu belirtti. Türkiye’de yapılan ilk bisiklet şampiyonasına ev sahipliği yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğine vurgu yapan Yüce, "Sakarya bisikleti seven bir şehir. Bisiklet bizim hayatımızın pek çok noktasında var. Okula, işe, alışverişe biz bisikletlerimizle gidiyoruz. Biliyorsunuz dünyada yalnızca 12 şehrin sahip olduğu uluslararası bir unvan var. Bundan böyle Sakarya, dünyanın ’Bisiklet Dostu Şehir’ unvanına sahip 13. şehri olmuştur"." ifadelerini kullandı.

Yüce, 15-16 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek BMX Dünya Kupası Yarışlarının Sakarya’da yapılacağını sözlerine ekledi.

"Başarıların geleceğine inanıyorum"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da Türkiye’de daha önce böyle bir yarışın yapılmadığına işaret ederek, organizasyona iyi hazırlanıldığını kaydetti. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin tamamlandığını ve ülkenin her noktasından hareketli yaşam için desteklerin verilmeye başlandığını söyleyen Küçükbakırcı, "Tesisler tamamlandıktan sonra bisikletçilere verilecek ağırlıkla başarıların geleceğine inanıyorum." dedi.

Küçükbakırcı, bu tür organizasyonlara her zaman destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası Sorumlusu Simon Burney de Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin en iyi tesislerden olduğunu belirterek, yarışacak tüm sporculara da başarılar diledi.

AA